Уроженец Ярославля подделал 83 тыс. пачек сигарет для продажи в Ингушетии

«По данным следствия, мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами для маркировки табачных изделий поддельными акцизными знаками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 83 700 пачек сигарет и семь упаковок поддельных акцизных марок. Стоимость продукции оценивается в 8,3 млн рублей», — сказал собеседник.

В отношении мужчины вобуждено дело по статье 327.1 («изготовление, сбыт поддельных акцизных марок»). За данное правонарушение обвиняемому грозит штраф в 100 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до 3 лет.

По словам собеседника, в УФСБ задержанного также проверяют на причастность к финансированию терроризма.

Напомним, что в 2022 году ФНС выступила за отказ от акцизных марок на табак после ввода цифровой маркировки, через которую и будет администрироваться акциз.