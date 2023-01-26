Уроженка Чечни уличена в махинациях с маткапиталом на 466 тыс. рублей в Ингушетии

0

Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела жительницы Чечни по подозрению в получении более 460 тыс. рублей через пенсионный фонд в республике в нарушение закона в сговоре с неизвестными, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Установлено, что в августе 2020 года женщина 1972 г. р., проживающая в Чечне, сдала подложные документы в ОПФР в Малгобекском районе, а также заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал», — сказал источник.

После этого 19 октября того же года с помощью неизвестных, действуя группой лиц по предварительному сговору, получила 466 тыс. руб. На жительницу соседней республики завели дело по ч. 3 ст. 159.2. Мера пресечения пока не избрана.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Специалисты Россельхозцентра по Ингушетии предупреждают о нашествии мышевидных вредителей
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы улучшения платежной дисциплины
Вечер памяти Суламбека Мамилова прошел в Малгобекском районе Ингушетии
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол за «Зенит» в контрольном матче в Катаре
Житель Ингушетии, находясь в СИЗО, «сдал» квартиру за 28 тыс. рублей
В Ингушетии за год поголовье овец и коз увеличилось на 10%
Жителя Ингушетии будут судить за хранение золота почти на 17 млн рублей
В Ингушетии открыта горячая линия по дополнительной иммунизации против полиомиелита
Проблему безнадзорных животных обсудили в парламенте Ингушетии
В пожарно-спасательном колледже Ингушетии обсудили технологии социального проектирования
Постпред Ингушетии в Москве обсудил с ректором «Синергии» участие в проекте «Герои СВО»

Главное

Яндекс.Метрика

 