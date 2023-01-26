Уроженка Чечни уличена в махинациях с маткапиталом на 466 тыс. рублей в Ингушетии

«Установлено, что в августе 2020 года женщина 1972 г. р., проживающая в Чечне, сдала подложные документы в ОПФР в Малгобекском районе, а также заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал», — сказал источник.

После этого 19 октября того же года с помощью неизвестных, действуя группой лиц по предварительному сговору, получила 466 тыс. руб. На жительницу соседней республики завели дело по ч. 3 ст. 159.2. Мера пресечения пока не избрана.