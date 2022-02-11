Ущерб от преступлений в Ингушетии достиг почти полмиллиарда рублей

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За 2021 год уровень преступлений в Ингушетии составил свыше 450 млн руб., из которых почти 206 млн правоохранителям удалось взыскать с нарушителей, следует из статистических материалов СУ СКР по региону о состоянии преступности.

«По расследованным в 2021 году преступлениям выявлен ущерб в размере 450 699 000 рублей. Принятыми в ходе следствия мерами удалось добиться возмещения ущерба на сумму 205 926 000 рублей. Удельный вес возмещенного ущерба от общего размера причиненного составил 45,6%», — говорится в пресс-релизе.

Количество поступивших сообщений в СК увеличилось на 19,9% в 2021 году и на 13,3% увеличилось количество возбужденных уголовных дел.
«Удельный вес сообщений, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела, незначительно снизился ввиду увеличения количества рассмотренных сообщений и составил 31%», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе в 2021 году на 10,2% увеличилось количество зарегистрированных преступлений и на 20,2% увеличилось количество зарегистрированных преступлений особо тяжкой категории.

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