Ушел из жизни глава профсоюзов Ингушетии Закрий Мамилов
Скончался бывший депутат Народного собрания шестого созыва, председатель объединения профсоюзов региона Закрий Мамилов, несколько дней назад госпитализированный с подозрением на коронавирус, сообщили газете «Ингушетия» в больнице Назрани.
«Мамилов скончался в больнице в понедельник вечером. В медучреждение он был доставлен с подозрением на коронавирус», — сказал собеседник издания.
72-летний Мамилов был депутатом Народного собрания от ВПП «Единая Россия», долгое время руководил объединением профсоюзов республики, а также возглавлял общественный совет при мэрии Магаса.
Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались бывший советник Главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, муфтий республики Абдурахман Мартазанов и самый известный в регионе ветеринарный врач Ахмед Умаров. 25 октября этого года жертвой инфекции стал экс-мэр Магаса Муса Бекбузаров.
Дала гешт долда!