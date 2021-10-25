Ушел из жизни глава профсоюзов Ингушетии Закрий Мамилов

«Мамилов скончался в больнице в понедельник вечером. В медучреждение он был доставлен с подозрением на коронавирус», — сказал собеседник издания.

72-летний Мамилов был депутатом Народного собрания от ВПП «Единая Россия», долгое время руководил объединением профсоюзов республики, а также возглавлял общественный совет при мэрии Магаса.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались бывший советник Главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, муфтий республики Абдурахман Мартазанов и самый известный в регионе ветеринарный врач Ахмед Умаров. 25 октября этого года жертвой инфекции стал экс-мэр Магаса Муса Бекбузаров.

Дала гешт долда!