Соболезнование

Ушел из жизни глава профсоюзов Ингушетии Закрий Мамилов

0
Закрий Мамилов

Скончался бывший депутат Народного собрания шестого созыва, председатель объединения профсоюзов региона Закрий Мамилов, несколько дней назад госпитализированный с подозрением на коронавирус, сообщили газете «Ингушетия» в больнице Назрани.

«Мамилов скончался в больнице в понедельник вечером. В медучреждение он был доставлен с подозрением на коронавирус», — сказал собеседник издания.

72-летний Мамилов был депутатом Народного собрания от ВПП «Единая Россия», долгое время руководил объединением профсоюзов республики, а также возглавлял общественный совет при мэрии Магаса.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались бывший советник Главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, муфтий республики Абдурахман Мартазанов и самый известный в регионе ветеринарный врач Ахмед Умаров. 25 октября этого года жертвой инфекции стал экс-мэр Магаса Муса Бекбузаров.

Дала гешт долда! 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов высоко оценил усилия главы правительства Ингушетии в решении экономических проблем
95,5 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в переписи населения
Фотограф Тимур Агиров подарил ингушскому музею ИЗО путеводитель своего авторства
Рахим Плиев и Идрис Беков стали медалистами всероссийского юношеского турнира по боксу в Терсколе
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Хроника событий осени 1992 года»
Скончался бывший мэр Магаса и экс-начальник орготдела администрации Главы Ингушетии Муса Бекбузаров
Свой день рождения отмечает председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин
Минприроды Ингушетии анонсирует полное обновление парка техники по борьбе с пожарами до конца 2021 года
В Ингушетии 27 октября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проводят в школах лекции «Октябрь 92-го»
Для Ингушетии и КЧР разработают проекты в сфере туризма и перевозок

Главное

Яндекс.Метрика

 