Попрошайничество

Условный срок получила иностранка в Ингушетии за вовлечение малолетней в попрошайничество

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26-летняя гражданка иностранного государства признана виновной в вовлечение несовершеннолетней в систематическое занятие попрошайничеством, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Отмечается, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности, но в марте текущего года вновь заставила свою 9-летнюю дочь выпрашивать деньги на территории прилегающей к мечети в городе Сунжа, подрывая нормальное нравственное и психофизическое развитие ребенка.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом наличия на ее иждивении 4 несовершеннолетних детей, иностранке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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