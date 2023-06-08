Условный срок получила иностранка в Ингушетии за вовлечение малолетней в попрошайничество

Отмечается, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности, но в марте текущего года вновь заставила свою 9-летнюю дочь выпрашивать деньги на территории прилегающей к мечети в городе Сунжа, подрывая нормальное нравственное и психофизическое развитие ребенка.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом наличия на ее иждивении 4 несовершеннолетних детей, иностранке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.