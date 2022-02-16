Установлен хозяин схрона, обнаруженного на днях в Малгобекском районе Ингушетии

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о незаконном обороте боеприпасов установлено, что обнаруженный схрон с оружием и боеприпасами принадлежал ликвидированному при спецоперации в августе 2017 года члену НВФ Бекхану Солтукиеву», — пояснил источник.

По его информации, участники малгобекской банды были ликвидированы 23 августа в ингушском селе Пседах в ходе спецоперации. Они находились в федеральном розыске. Среди уничтоженных — главарь банды Бекхан Солтукиев 1983 г. р., разыскиваемые за участие в незаконных вооруженных формированиях Микаил Чербижев и Хасан (Анзор) Хациев.

Уничтоженные боевики были причастны к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности. Так, они обстреляли из гранатомета здание горотдела УФСБ в Малгобеке, расстреляли двух сотрудников ДПС, совершили вооруженное нападение на пост полиции «Малгобекский».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о находке накануне тайника с оружием и боеприпасами на окраине одного из сел Малгобекского района.