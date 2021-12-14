Схрон

Установлен хозяин схрона с оружием и боеприпасами в Ингушетии

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Правоохранительные органы республики считают, что обнаруженные недавно в одном из населенных пунктов Сунженского района боеприпасы и оружие принадлежали уничтоженному при сопротивлении год назад уроженцу Чечни Рустаму Борчашвили. Об этом газете «Ингушетия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий по факту обнаружения тайника с оружием и боеприпасами 4 декабря 2021 года на окраине сельского поселения Мужичи силовики установили, что схрон принадлежал члену НВФ Рустаму Борчашвили», — сказал источник.

По его информации, участник бандгруппы, действовавший на территории Северного Кавказа, в частности на территории Сунженского района Ингушетии, был ликвидирован в октябре 2020 года при оказании вооруженного сопротивления полиции и ФСБ в лесном массиве близ села Ассиновское Чеченской Республики.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (хранение боеприпасов).

Ранее сообщалось, что в федеральном розыске за участие в террористической деятельности находятся Рустам Борчашвили, Шамхан Саралиев, Гайрбек Масаев, Иса Бузуркаев, Вахит Даршаев, Казбек Байдулаев, бывший судебный пристав Зелимхан Дакиев и Алихан Лулаев.

В воскресенье, 11 октября минувшего года в Серноводском районе Чечни близ реки Асса правоохранительные органы обнаружили двух человек, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием. Заметив силовиков, бандиты открыли стрельбу. Ответным огнем оба террориста были нейтрализованы. У членов бандподполья нашли ручные гранаты, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.

По данному эпизоду СКР возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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