Установлен хозяин схрона с оружием и боеприпасами в Ингушетии

«Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий по факту обнаружения тайника с оружием и боеприпасами 4 декабря 2021 года на окраине сельского поселения Мужичи силовики установили, что схрон принадлежал члену НВФ Рустаму Борчашвили», — сказал источник.

По его информации, участник бандгруппы, действовавший на территории Северного Кавказа, в частности на территории Сунженского района Ингушетии, был ликвидирован в октябре 2020 года при оказании вооруженного сопротивления полиции и ФСБ в лесном массиве близ села Ассиновское Чеченской Республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (хранение боеприпасов).

Ранее сообщалось, что в федеральном розыске за участие в террористической деятельности находятся Рустам Борчашвили, Шамхан Саралиев, Гайрбек Масаев, Иса Бузуркаев, Вахит Даршаев, Казбек Байдулаев, бывший судебный пристав Зелимхан Дакиев и Алихан Лулаев.

В воскресенье, 11 октября минувшего года в Серноводском районе Чечни близ реки Асса правоохранительные органы обнаружили двух человек, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием. Заметив силовиков, бандиты открыли стрельбу. Ответным огнем оба террориста были нейтрализованы. У членов бандподполья нашли ручные гранаты, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.

По данному эпизоду СКР возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).