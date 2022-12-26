Установлен период выплаты пенсионных накоплений

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С 1 января 2023 года вступает в силу федеральный закон, в котором ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяцев, информирует «Российская газета».

Для расчета ежемесячного размера выплаты необходимо общую сумму пенсионных накоплений разделить на 264 месяца.

«Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе, в случае если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу. Все, что до этого накопилось, можно получить при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — напоминает «РГ».

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