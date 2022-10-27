Убийство

Установлена личность подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии

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Установлена личность подозреваемого в убийстве 56-летнего жителя Назрановского района Ингушетии в январе текущего года, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что 10 января 21-летний житель региона, находясь на прилегающим к домовладению земельном участке, расположенном в сельском поселении Долаково, в ходе сложившихся неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения своему 56-летнему родственнику, от которых последний скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в результате чего подозреваемый в совершении указанного преступления полностью признал свою вину.

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