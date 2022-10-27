Установлена личность подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии

Отмечается, что 10 января 21-летний житель региона, находясь на прилегающим к домовладению земельном участке, расположенном в сельском поселении Долаково, в ходе сложившихся неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения своему 56-летнему родственнику, от которых последний скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в результате чего подозреваемый в совершении указанного преступления полностью признал свою вину.