Арест

Устроивший стрельбу во время конфликта в Ингушетии взят под арест

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Подозреваемому в убийстве и покушении на убийства в ходе конфликта 23 июня пожилому жителю Назрановского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа, сообщили газете «Ингушетия» в Назрановском районном суде.

«По ходатайству следствия 59-летний житель села Кантышево арестован на два месяца», — сказал собеседник издания.

По его словам, мужчина останется под стражей до 23 августа.

Напомним, житель Назрановского района в ходе бытовой ссоры из карабина расстрелял четырёх человек, которых доставили в больницу. Один из них скончался в медучреждении, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение.

Стрелка задержали сразу, а карабин «Сайга» изъяли.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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