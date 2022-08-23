Утвержден порядок информирования граждан о выплатах по уходу за инвалидами
С 1 сентября 2023 года граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, будут персонально информировать о доступных мерах социальной поддержки. Информация будет поступать в личный кабинет на портале государственных услуг или по почте, если человек не зарегистрирован на портале.
Постановление, утверждающее порядок этой работы, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.
Речь идет об информировании о ежемесячных компенсационных выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь.
Для внедрения нового механизма ведомства должны серьезно перестроить свою работу, поэтому действовать новые правила начнут в следующем году.
«Сегодняшнее решение существенно расширяет применение механизма так называемого проактивного информирования, который не требует от людей лишних действий. Все нужные сведения будут браться из государственных баз данных», — отметил Мишустин, подчеркнув, что при этом сохраняется возможность оформить документы и в отделении МФЦ.