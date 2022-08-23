Утвержден порядок информирования граждан о выплатах по уходу за инвалидами

Постановление, утверждающее порядок этой работы, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Речь идет об информировании о ежемесячных компенсационных выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь.

Для внедрения нового механизма ведомства должны серьезно перестроить свою работу, поэтому действовать новые правила начнут в следующем году.

«Сегодняшнее решение существенно расширяет применение механизма так называемого проактивного информирования, который не требует от людей лишних действий. Все нужные сведения будут браться из государственных баз данных», — отметил Мишустин, подчеркнув, что при этом сохраняется возможность оформить документы и в отделении МФЦ.