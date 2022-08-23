Правительство

Утвержден порядок информирования граждан о выплатах по уходу за инвалидами

0

С 1 сентября 2023 года граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, будут персонально информировать о доступных мерах социальной поддержки. Информация будет поступать в личный кабинет на портале государственных услуг или по почте, если человек не зарегистрирован на портале.

Постановление, утверждающее порядок этой работы, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Речь идет об информировании о ежемесячных компенсационных выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь.

Для внедрения нового механизма ведомства должны серьезно перестроить свою работу, поэтому действовать новые правила начнут в следующем году.

«Сегодняшнее решение существенно расширяет применение механизма так называемого проактивного информирования, который не требует от людей лишних действий. Все нужные сведения будут браться из государственных баз данных», — отметил Мишустин, подчеркнув, что при этом сохраняется возможность оформить документы и в отделении МФЦ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 10 новых мастерских заработали на базе колледжей в Ингушетии в этом году
В 9 селах Ингушетии более чем на сутки отключат газ
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная правам человека
В Ингушетии заведующую детсадом уличили в присвоении зарплат «мертвых душ»
Депутаты Госдумы предложили установить ежемесячное пособие для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства
Двое жителей Ингушетии из-за мошенников лишились 84 тыс. рублей
В Ингушетии пресекли незаконную перевозку сжиженного газа
Ансамбль «Магас» представил Ингушетию на молодежном форуме «Машук-2022»
Ингушетия примет первый авиарейс из Тюмени 9 сентября
В городах Назрани и Сунже Ингушетии установили новые насосы для улучшения водоснабжения
Из-за аномальной жары в Ингушетии сдвинулись сроки уборки урожая

Главное

Яндекс.Метрика

 