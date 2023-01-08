Стратегия

Утверждена новая Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года

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Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Разработчики стратегии констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне — 28%, сообщается на сайте кабинета министров.

Решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счет формирования у представительниц прекрасного пола интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения женщин в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства.

Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время.
Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого заканчивался в 2022 году.

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