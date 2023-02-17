Увеличены размеры гранта «Агростартап» и субсидии для сельхозкооперативов

Как сообщается на сайте кабинета министров, с 5 до 7 млн рублей увеличен размер гранта для тех, кто разводит КРС. На гранты могут рассчитывать, как производители мяса, так и поставщики молока. Если предприниматель работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями сельского хозяйства, то для него размер гранта увеличится с 3 до 5 млн рублей.

Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты увеличатся с 6 до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих сельскохозяйственные культуры или занятых другим хозяйством, увеличен с 4 до 6 млн рублей.

Этим же постановлением с 10 до 20 млн рублей увеличен максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идет о частичной компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции, в том числе у владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих в этот кооператив.

Кроме того, постановлением уточняются условия агроконтракта — договора, который заключается между перерабатывающими предприятиями и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

«Рассчитываем, что эти меры помогут не только начать свое дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку. В сельской местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, доступных по цене отечественных продуктов питания», — отметил Мишустин.