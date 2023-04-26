Энергоснабжение

В 10 населенных пунктах Ингушетии два дня подряд будут отключать свет

0

В 10 населенных пунктах республики 27 и 28 апреля с 10 до 18 часов будут отключать свет из-за плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на компанию «Россетти Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Отмечается, что будет прекращена подача электроэнергии частично в город Сунжа, а также в сельские поселения Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.

ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители Ингушетии приняли участие в акции Росреестра «Марафон Победы»
Заместитель прокурора Ингушетии проведет в Назрани прием граждан
Около 4 тыс. медработников Ингушетии в I квартале получили специальные выплаты
Жительница Ингушетии незаконно получала страховые выплаты в течение 13 лет
Ингушский вольник Адам Гаракоев стал бронзовым призером всероссийских соревнований
В столице Ингушетии со школьниками провели профилактическое мероприятие
Ингушские представители спорта глухих участвуют в учебно-тренировочных сборах в Серпухове
Закону о реабилитации репрессированных народов 32 года
В Погрануправлении по Ингушетии напомнили об ответственности за неправомерные действия в отношении правоохранителей
Обеспечение безопасности на дорогах обсудили на совещании в Магасе
В Ингушетии в течение месяца будут проходить субботники

Главное

Яндекс.Метрика

 