В 10 населенных пунктах Ингушетии два дня подряд будут отключать свет
В 10 населенных пунктах республики 27 и 28 апреля с 10 до 18 часов будут отключать свет из-за плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на компанию «Россетти Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
Отмечается, что будет прекращена подача электроэнергии частично в город Сунжа, а также в сельские поселения Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.
Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.
ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.