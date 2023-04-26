В 10 населенных пунктах Ингушетии два дня подряд будут отключать свет

Отмечается, что будет прекращена подача электроэнергии частично в город Сунжа, а также в сельские поселения Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.

ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.