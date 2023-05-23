Последний звонок

В 135 школах Ингушетии прозвенел последний звонок

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев приехал в лицей города Магаса, чтобы поздравить школьников с последним звонком.

«Для вас открывается сегодня новая дорога, вы вступаете во взрослую жизнь. Я более чем уверен, что тот опыт, тот багаж знаний, который вы получили в этом учебном заведении, пригодится вам в новой жизни. Мы вам советуем никогда не забывать своих педагогов. Лично я возвращаюсь время от времени к своим педагогам, не устаю учиться у них, получаю от них мудрые советы. Будьте достойными сынами и дочерями своей республики», — обратился Магомед Евлоев к выпускникам.

Напомним, в 135 школах республики звенит последний звонок. Девятиклассников выпускается 7513 учеников, 11-классников — 2237 выпускников. Для выпускников 11-х классов итоговая аттестация стартует в 10 пунктах 26 мая и продлится до 1 июля.

 

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