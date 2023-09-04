Газоснабжение

В 14 населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ

0

В 14 населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой компанию «Газпром газораспределение Назрань».

Из-за проведения плановых профилактических работ на сетях с 9 часов утра 5 сентября до 9.00 мск 6 сентября будет прекращена подача газа в города Сунжа и Карабулак, а также сельские поселения Нестеровское, Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Мужичи, Чемульга, Даттых, Средние и Нижние Ачалуки, Гайрбек-Юрт.

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На пожарах в Ингушетии за неделю спасены четыре человека
Вопросы проведения муниципальных выборов в СИЗО обсудили в Ингушетии
Исследователи зафиксировали частичное обрушение стены полубоевой башни в Ингушетии
В Ингушетии мужчина отравился угарным газом
Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте» сняла видеоролик о развитии стрельбы из лука в Ингушетии
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в проекте Вахта памяти «Терский рубеж»
Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за нападение на полицейского
Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» даст концерт в Ингушетии
До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение марихуаны
В Магасе построят современный торгово-развлекательный центр
В Ингушетии почтили память жертв террористических актов

Главное

Яндекс.Метрика

 