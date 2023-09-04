В 14 населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ

Из-за проведения плановых профилактических работ на сетях с 9 часов утра 5 сентября до 9.00 мск 6 сентября будет прекращена подача газа в города Сунжа и Карабулак, а также сельские поселения Нестеровское, Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Мужичи, Чемульга, Даттых, Средние и Нижние Ачалуки, Гайрбек-Юрт.

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.