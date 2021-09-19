Выборы

В 14 регионах России были признаны недействительными около 7,5 тыс. бюллетеней

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Элла Памфилова

По данным на утро 19 сентября недействительными были признаны 7465 избирательных бюллетеней в 14 российских регионах. Об этом сообщила Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК, сообщают СМИ.

Как уточнила глава Центризбиркома, недействительными бюллетени были признаны «по ряду причин». Среди них вброс бюллетеней, некачественно оформленный реестр надомного голосования, признание реестра устных обращений о голосовании вне помещения для голосования недействительным, а также ситуации, когда тираж изготовленных бюллетеней для КОИБ не считывается устройством, пишет «Парламентская газета»

«По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов России, на текущий момент в 14 субъектах: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков», — сказала Памфилова, отмечает РИА Новости.

Она подчеркнула, что ЦИК жестко следит за этим, и в случае малейших сомнений рекомендует комиссии признать бюллетени недействительными.

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