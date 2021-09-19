В 14 регионах России были признаны недействительными около 7,5 тыс. бюллетеней

Как уточнила глава Центризбиркома, недействительными бюллетени были признаны «по ряду причин». Среди них вброс бюллетеней, некачественно оформленный реестр надомного голосования, признание реестра устных обращений о голосовании вне помещения для голосования недействительным, а также ситуации, когда тираж изготовленных бюллетеней для КОИБ не считывается устройством, пишет «Парламентская газета»

«По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов России, на текущий момент в 14 субъектах: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков», — сказала Памфилова, отмечает РИА Новости.

Она подчеркнула, что ЦИК жестко следит за этим, и в случае малейших сомнений рекомендует комиссии признать бюллетени недействительными.