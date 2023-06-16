Проблема

В 18-этажных МКД в Ингушетии не работают лифты

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В 18-этажных многоквартирных домах в Назрани по поручению Главы Ингушетии побывал исполняющий обязанности премьер-министра региона Магомед Евлоев после жалоб жителей о том, что не работают лифты.

Как сообщается в Телеграм-канале правительства, выяснилось, что, несмотря на все поручения руководства региона, до сих пор не определена управляющая компания, не заключен и договор со специализированной организацией об обслуживании лифтового хозяйства.

«Работоспособность и надлежащее состояние лифта — зона ответственности управляющей компании, которая занимается этим через профильную организацию. И при возникновении проблем с лифтом вам в первую очередь нужно обращаться к ним. Кроме этого, она же решает все вопросы обеспечения надлежащих санитарных и технических условий, то есть, по ремонту в подъездах, чистоте, оплате услуг ЖКХ и так далее. Необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос», — поставил задачу руководству администрации города Магомед Евлоев.

Напомним, в 2015 году в Ингушетии построили первый 18-этажный дом для детей-сирот по подпрограмме «Право ребенка на семью» госпрограммы «Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы». Новые квартиры получили 312 жителей региона. А в 2016 году рядом был возведен аналогичный 18-этажный дом по программе обеспечения жильем молодых семей.

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