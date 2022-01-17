ММА

В 2021 году боец Адам Хамхоев становился призером чемпионатов России и Европы

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2021 год сложился весьма удачно для бойца смешанных единоборств из Ингушетии Адама Хамхоева, выступающего в весе до 56 кг.

Как сообщили нашей газете в клубе «Эрзи», который представляет спортсмен, в минувшем году Хамхоев пополнил копилку личных достижений медалями трех престижных турниров по ММА. Он стал бронзовым призером чемпионатов России и Европы, а также завоевал «серебро» чемпионата СКФО.

В 2022 году спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом. В настоящее время он активно тренируется и готовится покорить новую высоту.

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