В 2021 году боец Адам Хамхоев становился призером чемпионатов России и Европы

Как сообщили нашей газете в клубе «Эрзи», который представляет спортсмен, в минувшем году Хамхоев пополнил копилку личных достижений медалями трех престижных турниров по ММА. Он стал бронзовым призером чемпионатов России и Европы, а также завоевал «серебро» чемпионата СКФО.

В 2022 году спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом. В настоящее время он активно тренируется и готовится покорить новую высоту.