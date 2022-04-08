В 2021 году ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 млн человек

«Русскоязычное интернет-пространство с каждым годом растет. По итогам 2021 года ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек — это более 80% населения страны. Около 90% пользователей интернета заходят в сеть каждый день, а среди молодых россиян в возрасте 12–24 лет этот показатель приблизился к 95%. Рунет является важной составляющей экономики страны. Отечественные IT-продукты, социальные сети и маркетплейсы постоянно развиваются и достойно конкурируют с мировыми IT-гигантами, а сейчас, в условиях санкций, успешно приступили к их замещению и занятию их ниш», — цитирует Чернышенко пресс-служба кабинета министров.

По его данным, количество доменных имен зарегистрированных в зоне. ru, составляет более 5 млн, а в зоне. рф — более 670 тыс.

«В марте отечественные платформы существенно нарастили свои аудиторные показатели. Например, количество посещений Rutube выросло на 64%, а совокупная (российские и зарубежные пользователи) аудитория «ВКонтакте» увеличилась до 100 миллионов человек. Отечественные интернет-платформы создают удобные и безопасные условия для работы в Сети, дают широкие возможности для самореализации молодежи», — сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что стратегия правительства заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий.

«По поручению Президента были приняты беспрецедентные меры для IT-отрасли. Среди них — льготные ставки налогов, обнуление НДС и налога на прибыль, освобождение от контрольных проверок, льготное кредитование и так далее. Мы создаём все условия, чтобы российские IT-компании продолжали успешно работать и развивать свой бизнес в России. Это является залогом успешной цифровизации экономики и информационной безопасности страны», — добавил Чернышенко.

Заместитель председателя правительства пожелал представителям IT-отрасли успехов, а Рунету — процветания и динамичного развития на благо российской экономики.