В 2021 году рост доли безналичных платежей в Ингушетии составил 56%

Наряду с этим, положительная динамика наблюдается и по безналичным операциям: их количество за 2021 год увеличилось по сравнению с прошлым годом на 56,1% (для справки: в СКФО на 31,8%, в среднем по России — на 23,7%). Опережающий рост отмечается и по объему безналичных операций.

Об этом на заседании правительства региона под руководством премьер-министра Владимира Сластенина сообщил управляющий отделением Национального Банка по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

По его словам, во всех МФЦ республики реализована безналичная оплата государственных и муниципальных услуг, запущен проект по безналичной оплате проезда на общественном транспорте — 15 маршрутных машин уже оборудованы соответствующими устройствами. Внедрены способы безналичной оплаты и в сферах здравоохранения и образования: электронными терминалами оснащена половина дошкольных учреждений и все государственные организации здравоохранения, оказывающие платные услуги, а в Ингушском государственном университете внедрен кампусный проект. Параллельно начата работа по внедрению проекта безналичной оплаты школьного питания в Кантышевской первой школе.

В минувшем году в библиотеках и администрациях сельских поселений создано 17 уголков финансовой грамотности. Как отметил Ужахов, эти мероприятия планируется продолжить и в этом году.

Активно развиваются проекты оплаты покупок в торгово-сервисных точках посредством сканирования QR-кодов. Сегодня в республике установлено 333 точки QR-кодов, и 1 446 устройств для приема безналичных платежей с помощью банковской карты (эквайринг). Что касается банкоматов и терминалов для оплаты товаров и услуг, в Ингушетии функционирует 195 и 1036 единиц соответственно.

Премьер-министр республики отметил большие перспективы дальнейшей совместной деятельности, направленной на повышение финансовой доступности в отдаленных поселениях, увеличению доли безналичных платежей и повышению финансовой грамотности населения.

Сластенин также рекомендовал разместить на официальных ресурсах правительства список адресов, по которым жители сел могли бы узнать, где находятся терминалы, а также определить населенные пункты, в которых есть потребность в открытии точек доступа к финансовым услугам, в том числе в установке cash-out банкоматов.