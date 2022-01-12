Демография

В 2021 году в Ингушетии родилось более 8,5 тыс. малышей

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В 2021 году в Ингушетии родилось более 8,5 тыс. малышей. Мальчиков почти на 300 больше, чем девочек: 4407 против 4119.

В минувшем году органами ЗАГС республики зарегистрированы 15833 записи актов гражданского состояния, что на 1132 акта больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что за последние несколько лет в Ингушетии наблюдается положительная тенденция увеличения показателя рождаемости. Так, в 2018 году составлено 7967 записей актов о рождении, в 2019 году — 8008, в 2020 году — 8520, в 2021 году — 8526 записей актов о рождении.

В двух семьях появились тройни: в одной семье три мальчика, в другой — две девочки и один мальчик. Также в 72 семьях родились двойни.

С распространением Covid-19 во всем мире резко увеличилась смертность населения, в том числе и в Ингушетии. Так, за 2021 год органами ЗАГС зарегистрированы 2299 записей актов о смерти, что на 448 умерших больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошлый год отделами ЗАГС республики зарегистрированы 1510 записей о заключении брака, 1645 — о расторжении брака, установлено отцовство в отношении 1414 детей, усыновлены и удочерены 14 детей.

Рейтинг популярности детских имен по сравнению с 2020 годом почти не изменился. Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему находится Мухаммад. Далее следуют имена Абдуллах, Умар, Ахмед, Ибрагим. Самым любимым женским именем остается Хадиджа (Хадижа).

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