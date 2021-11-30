В 2022 году энергетики Ингушетии продолжат установку «умных» счетчиков

Там напомнили, что с 1 июля 2020 года вступили в силу поправки к закону от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике», которыми полностью пересматриваются отношения по учету потребляемого ресурса. Если раньше эксплуатация, поверка и замена счетчиков входила в обязанность потребителей, то теперь коммерческий учет электроэнергии обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации. А с 1 января 2022 года приборы учета, допускаемые в эксплуатацию, должны быть интеллектуальными.

Руководитель энергокомпании отметил, что все плановые закупки приборов учета на 2021 и последующие годы соответствуют требованиям федерального закона. Для установки в рамках нового технологического присоединения энергетики уже приобрели на 2022 год 146 счетчиков нового поколения, для обменного фонда — 101. Кроме того, в Ингушетии реализуется программа по снижению потерь, в которой запланированы мероприятия по модернизации систем учёта электроэнергии.

«Специалисты уже установили в населенных пунктах республики порядка 5 тысяч новых интеллектуальных приборов учета. В 2022 году объем работ по монтажу счетчиков нового поколения мы планируем увеличить. Это одно из приоритетных направлений работы предприятия, поскольку для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счетчика — опрос, обработка, управление и передача данных будут осуществляться дистанционно. К тому же цифровые приборы учёта позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса», — рассказал Ислам Гандалоев.

Более того, по его словам, «умная» система учета будет дистанционно передавать сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет в борьбе с хищениями электроэнергии, а значит, позволит значительно снизить уровень потерь в сетях, обеспечить адресное воздействие на нарушителей и повысить прозрачность электросетевого комплекса".

При этом главный энергетик республики затронул и проблемные вопросы проекта — в ходе работ по замене и установке приборов учета энергетики сталкиваются с противодействием со стороны населения. Для решения этой проблемы специалисты планируют усилить разъяснительную работу с потребителями, и считают необходимым активное участие в информационных мероприятиях администраций муниципалитетов.