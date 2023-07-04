В 2022 году Ингушетия перевыполнила план по вводу жилья почти на 4%

«В результате, плановый показатель по вводу жилья, установленный для республики, перевыполнен на 3,8 % (план — 130 тыс. м2). На 2023 год показатель установлен в объеме 403 тыс. квадратных метров», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, ведется работа по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках которой на сегодняшний день расселено более 370 человек при плановом значении 220 человек.

Глава поручил Минстрою Ингушетии продолжить работу, направленную на достижение плановых показателей по вводу жилья и обеспечению устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда.