Образование

В 2022 году семь педагогов Ингушетии станут участниками программы «Земский учитель»

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Семь педагогов Ингушетии в 2022 году смогут стать участниками программы «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование», сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки республики Эсет Бокову.

«В этом году вакансии образовались в городах Сунжа, Карабулак, а также в предгорных селах Мужичи, Аршты, Галашки, Алхасты по специальностям информатика, русский язык, физическая культура и четыре вакансии по математике. В 2022 году будет выделена субсидия на семь вакансий, рассмотрены будут представленные вакансии по районам», — сказала Бокова.

По ее словам, общеобразовательные учреждения, расположенные в горных районах, не заявляли о потребности в педагогах в 2021 году.

«В этом году с 13 января по 15 апреля был проведен конкурсный отбор претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские поселения, либо города с населением до 50 тыс. человек. На официальном сайте портала «Земский учитель» было подано 59 заявок, 17 заявлений соответствовали всем требованиям», — добавила министр.

По программе педагогу, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, полагается единовременная компенсационная выплата в 1 млн рублей. В 2020 году в регионе по программе трудоустроено восемь учителей. Всего до 2023 года планируется заполнить 54 вакансии сельских учителей.

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