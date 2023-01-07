В 2022 году служба 112 Ингушетии приняла более 246 тыс. звонков

Многие обращения не требовали вызова экстренных оперативных служб. К ним относятся: предоставление справочной информации (102 042 звонка), вопросы жилищно-коммунального хозяйства (4 498 звонков) и другие.

В ситуациях, когда требовались экстренные оперативные службы, чаще всего вызывали скорую медицинскую помощь — 13 873 раза и полицию — 774 раза.

Все вызовы принимаются 26 операторами в штатном режиме. Современное программное обеспечение позволяет определять номер телефона и местонахождение абонента, что помогает сократить время реагирования экстренных служб, а в случае возникновения проблем, операторы смогут перезвонить жителю, чтобы уточнить обстоятельства происшествия.

Кроме того, в службе начала свою работу группа лингвистической поддержки. Это специалисты, которые владеют иностранными языками, в частности, английским, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.