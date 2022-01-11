В 2022 году в Ингушетии появится «умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

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В текущем году в Ингушетии появится ФОКОТ — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Оснащён он будет современным спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами, обязательно приспособленными для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью. Обновлённый проект под называнием «Умный ФОКОТ» планируется подключить к сети Wi-Fi.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, в этом году из федерального бюджета выделяется республике субсидия в размере 20 млн рублей на строительство ФОКОТа.

«Пока ещё не определились с местом под строительство и подрядчиком, но есть чёткая задача — сдать объект в 2022 году. Ждём заявки от администраций населённых пунктов», — подчеркнул Магомет Мургустов, заместитель главы спортивного ведомства региона.

Напомним, ФОКОТ включает в себя волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зоны.

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