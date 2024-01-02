Малый бизнес

В 2023 году число самозанятых в Ингушетии увеличилось почти в два раза

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По итогам 11 месяцев прошлого года в республике почти в два раза увеличилось число самозанятых граждан — 16 085 против 8 784 человек в 2022 году, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, по состоянию на 10 декабря минувшего года в республике действуют 6 105 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 14,1% больше, чем 2022-м.

Руководитель региона напомнил, что с 1 января 2023 года уменьшена налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения «доходы», с 6% до 2%.

«Введение налоговой льготы привело к увеличению числа субъектов МСП как в результате их создания, так и в ходе перехода из других регионов. Так, за 10 месяцев прошлого года количество плательщиков УСН, перешедших с объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», на объект «доходы», составило 249 единиц, число вновь зарегистрированных плательщиков, которые будут применять ставку 2% — 1 048. 103 налогоплательщика мигрировали в республику из других регионов после введения налоговой льготы», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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