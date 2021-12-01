В 2023 году в Ингушетии заработает центр опережающей профессиональной подготовки

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В 2023 году в Ингушетии откроют центр опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики.

Создание этой структуры позволит использовать совместно с другими профессиональными образовательными учреждениями современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов по наиболее востребованным и перспективным специальностям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».

В ЦОПП будет аккумулирована вся информация, касающаяся сферы профподготовки в республике, повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям. У потенциальных работодателей будет возможность сделать запрос на обучение и переподготовку своих работников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям. Сотрудники ЦОПП предложат программу, определят место обучения, составят удобное расписание, привлекут наставников. В центре будет организовано повышение профессионального мастерства преподавателей колледжей и техникумов региона.

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