В 2023 году в Ингушетии заработает центр опережающей профессиональной подготовки

Создание этой структуры позволит использовать совместно с другими профессиональными образовательными учреждениями современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов по наиболее востребованным и перспективным специальностям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».

В ЦОПП будет аккумулирована вся информация, касающаяся сферы профподготовки в республике, повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям. У потенциальных работодателей будет возможность сделать запрос на обучение и переподготовку своих работников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям. Сотрудники ЦОПП предложат программу, определят место обучения, составят удобное расписание, привлекут наставников. В центре будет организовано повышение профессионального мастерства преподавателей колледжей и техникумов региона.