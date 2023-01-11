В 2023 году власти Ингушетии сделают акцент на сельском хозяйстве и экологии

«Без должного внимания к экологии и, как я считаю, прорывной для нас агропромышленной отрасли — невозможно. Все школы, больницы, детские сады, интернаты должны быть обеспечены качественными очистными сооружениями, тем более что производство находится в нашем регионе», — цитирует пресс-служба слова Махмуд-Али Калиматова.

По его словам, 2022 год регион закрыл удовлетворительно, но улучшить результат получится только, когда республика «перестанет быть дотационным регионом и будет возможность дать старт динамическому развитию республики».

Глава региона отметил, что 2023 год будет сложным — планируется открыть 30 соцобъектов, предстоят муниципальные выборы.

В завершение Махмуд-Али Калиматов подытожил, что в 2023 году необходимо сделать ставку на бизнес, рост налоговых поступлений и инвестиций, так как это необходимые составляющие для развития региона.

Ранее сообщалось, что бюджет Ингушетии на 2023 год будет ориентирован на увеличение доходов населения. В частности, будет сделана ставка на стимулирование экономического роста, улучшение качества услуг в социальной сфере и поддержание на безопасном уровне долговой нагрузки.