Власть

В 2023 году власти Ингушетии сделают акцент на сельском хозяйстве и экологии

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 2023 год сельскохозяйственным и экологическим в рамках рабочей встречи с Кабмином правительства региона, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Без должного внимания к экологии и, как я считаю, прорывной для нас агропромышленной отрасли — невозможно. Все школы, больницы, детские сады, интернаты должны быть обеспечены качественными очистными сооружениями, тем более что производство находится в нашем регионе», — цитирует пресс-служба слова Махмуд-Али Калиматова.

По его словам, 2022 год регион закрыл удовлетворительно, но улучшить результат получится только, когда республика «перестанет быть дотационным регионом и будет возможность дать старт динамическому развитию республики».

Глава региона отметил, что 2023 год будет сложным — планируется открыть 30 соцобъектов, предстоят муниципальные выборы.

В завершение Махмуд-Али Калиматов подытожил, что в 2023 году необходимо сделать ставку на бизнес, рост налоговых поступлений и инвестиций, так как это необходимые составляющие для развития региона.

Ранее сообщалось, что бюджет Ингушетии на 2023 год будет ориентирован на увеличение доходов населения. В частности, будет сделана ставка на стимулирование экономического роста, улучшение качества услуг в социальной сфере и поддержание на безопасном уровне долговой нагрузки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»
На выезде из Магаса образовалась пробка из-за ДТП с тремя легковушками
Дело о покушении на начальника центра «Э» Ингушетии рассмотрят 8 февраля в Ростове-на-Дону
В сельской модельной библиотеке Ингушетии прошел час мужества, посвященный Герою России С. Осканову
В Карабулаке Ингушетии единороссы проверили ход строительства школы
В школах Ингушетии продолжается проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном»
Строительство Дома культуры в селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершено
Аварийные бригады в Назрани Ингушетии устраняют проблемы на линиях водоотведения
Жителя Ингушетии осудили почти на 11 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков
В Ингушетии завели уголовное дело о халатности после проверки аварийного дома
Порядка 36 км линий электропередачи отремонтируют в Ингушетии в 2023 году

Главное

Яндекс.Метрика

 