В 29 пришкольных лагерях Ингушетии летом отдохнут около 3 тыс. детей

Открытие пришкольных лагерей планируется 1 июня текущего года. Продолжительность пребывания в них составит 21 день с 8:30 до 14:30 мск, выходной — воскресенье. Также будет организовано двухразовое питание, сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Отмечается, что инклюзивные смены в летний период пройдут на базе четырех пришкольных лагерей дневного пребывания с общим охватом 460 человек, в том числе 360 детей с ограниченными возможностями здоровья и 80 детей-инвалидов.

В пресс-службе проинформировали о том, что детский оздоровительный лагерь «Эрзи» в горной части региона в текущем году не будет принимать детей, из-за проводимых там строительных работ.