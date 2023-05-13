Каникулы

В 29 пришкольных лагерях Ингушетии летом отдохнут около 3 тыс. детей

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Около 3 тыс. детей отдохнут в Ингушетии в рамках летней оздоровительной кампании. Лагеря будут организованы на базе 29 школ.

Открытие пришкольных лагерей планируется 1 июня текущего года. Продолжительность пребывания в них составит 21 день с 8:30 до 14:30 мск, выходной — воскресенье. Также будет организовано двухразовое питание, сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Отмечается, что инклюзивные смены в летний период пройдут на базе четырех пришкольных лагерей дневного пребывания с общим охватом 460 человек, в том числе 360 детей с ограниченными возможностями здоровья и 80 детей-инвалидов.

В пресс-службе проинформировали о том, что детский оздоровительный лагерь «Эрзи» в горной части региона в текущем году не будет принимать детей, из-за проводимых там строительных работ.

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