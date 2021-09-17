В 8 часов утра в Ингушетии открылись все 137 избирательных участков

«Все участки работают в штатном режиме, никаких эксцессов. Избирательные участки открылись по расписанию, первые избиратели уже голосуют», — сообщил газете «Ингушетия» председатель избирательной комиссии республики Мусса Евлоев.

Напомним, что для участия в выборах в Государственную Думу VIII созыва и региональный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют 5 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания VII созыва республики участвуют 4 региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В соответствии с законодательством, на территории Ингушетии подготовку к выборам осуществляют избирательная комиссия региона, 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий. Всего в республике право голоса имеют 230 292 человека.