В администрации Главы Ингушетии наградили более 70 представителей различных сфер деятельности

Участниками торжественной церемонии, которая по традиции прошла в зале Славы администрации в Магасе, стали около семи десятков граждан, проявивших себя на профессиональном поприще или в укреплении государственности России. Среди награжденных: работники сельского хозяйства, здравоохранения, деятели культуры и искусства, физической культуры и спорта, образования, строительной отрасли, представители бизнеса, силовых структур, общественных организаций, парламентарии.

«Сегодня мы оцениваем свой человеческий капитал. Именно благодаря таким людям, как вы, Ингушетия сегодня готова к достижению любых целей и решению самых сложных задач. Профессионалы в избранном деле, являясь примером преданного, ответственного и добросовестного труда, такие жители были и остаются главным богатством Ингушетии. Труженики сельского хозяйства, защитники Отечества, служители закона, спортсмены, учителя и наставники, врачи и ученые, деятели культуры и государственные служащие, волонтеры и политики, строители и экономисты — в каждой сфере политической и социально-экономической деятельности у нас есть незаурядные личности, которыми мы гордимся. И все они заслуживают огромной благодарности и уважения», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта добавил, что каждый из награждаемых заслуживает особого внимания за свой вклад в преумножение славы, силы, возможностей, богатства родного края.

Орденом Дружбы награжден Исса Костоев — известный общественный и политический деятель, человек с богатым опытом работы в органах прокуратуры и в следственных органах.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Ингушетия» присвоено Исропилу Аушеву — трактористу ГУП «Магас», настоящему труженику, мастеру своего дела.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена доблестная служба Абабукара Вилхиева — командира одного из отделений отдельной гвардейской ордена Жукова бригады Морской пехоты в городе Севастополе.

Орденом Ингушетии «За заслуги» (посмертно) отмечена безупречная служба Ахмета Галаева — начальника поликлиники МВД по региону. Его сын Ибрагим Галаев, начальник отдела ГБУЗ «Назрановская районная больница», был волонтером и помогал людям во время пандемии коронавируса, ему вручили Почетную грамоту.

Орденом республики «За заслуги» удостоен Ахмет Цороев — депутат, член комитета Народного собрания по аграрной политике и природопользованию.

«Поздравляю с вручением высоких государственных наград и присуждением почетных званий. Ваши трудовые, ратные, спортивные и все иные достижения являются огромным стимулом для всего общества, направляют людей к созидательной деятельности. И самое главное — учат нашу молодежь жить по правде, приносить пользу родной земле и стране, радовать семью, друзей и земляков своими успехами», — подчеркнул Калиматов.