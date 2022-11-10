В администрации Главы Ингушетии обсудили вопросы проведения осенней призывной компании

По информации, представленной военкомом республики Тимуром Местоевым, мероприятия проводятся в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством. Норма призыва на военную службу осенью 2022 года, установленная Генштабом Вооруженных сил России для региона, составляет 200 человек. Призывники будут проходить службу в сухопутных, воздушно-космических войсках и в войсках национальной гвардии.

Местоев также отметил, что сборный пункт военного комиссариата республики обеспечен вещевым и продовольственным имуществом в полном объеме, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В ходе обсуждения вопроса руководитель субъекта обратил внимание участников заседания на то, что агитационная и разъяснительная работа с населением республики, в первую очередь, влияет на эффективность реализации призывной кампании.

«Необходимо организовать объективное освещение мероприятий, связанных с призывом молодых людей на военную службу, дать конкретные разъяснения по наиболее частым вопросам, возникающим у жителей республики. У призывников должно сложиться понимание того, что служба в армии — это гражданский долг каждого мужчины и обязанность, прописанная в Конституции России. Они должны понимать, что год службы в армии пойдет им только на пользу. Именно здесь они могут закалить характер, стать дисциплинированным, обучиться профессии и улучшить свою физическую форму», — подчеркнул Калиматов.

Он также указал на то, что молодым людям и их родителям в обязательном порядке необходимо разъяснять: призывников не будут направлять в зону проведения спецоперации и в воинские части, дислоцированные в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Руководитель региона, обращаясь к главам муниципалитетов, отметил, что на них лежит основная ответственность за успешное проведение призывной кампании.

«Вы должны встречаться с жителями своих населенных пунктов и подробно обсуждать с ними все вопросы, которые связаны с призывом. Кроме того, вам необходимо активизировать работу со СМИ — организуйте выступления на ТВ и радио, публикации в газетах. Используйте все ресурсы, чтобы до всех жителей донести информацию о важности и необходимости службы в армии для дальнейшей профессиональной карьеры наших ребят», — поставил задачу Калиматов.

Ввиду того, что одним из важнейших факторов, способствующих полноценной реализации призывных мероприятий, является заблаговременное, достоверное медицинское обследование призывников, Глава Ингушетии поручил Минздраву создать комиссию по проведению анализа деятельности призывной комиссии при проведении контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва.

Напомним, в соответствии с указом Президента России призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет на военную службу будет проходить до 31 декабря.