В администрации Главы Ингушетии проводили на отдых сотрудника с 63-летним стажем работы

«У нее 63 года непрерывного трудового стажа. Большую часть жизни она проработала педагогом в школе, а последние 17 лет была сотрудником администрации и делала работу корректора. Проверяла на ошибки большое количество документов и текстов, при этом не пользовалась очками и не знала усталости», — написал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале, лично поблагодаривший женщину за труд.

Глава отметил, что человек старой закалки, с повышенным чувством ответственности, она даже болеть себе не позволяла.

«С большим сожалением проводили Людмилу Яковлевну на заслуженный отдых. Она была ценным работником, и найти ей замену будет тяжело», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал пенсионерке долгих лет жизни и крепкого здоровья.