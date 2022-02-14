В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали воинов-интернационалистов
В преддверии памятной даты — 33-й годовщины вывода советских войск из Афганисттана (Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества) в администрации Назрановского района чествовали воинов-интернационалистов.
Как сообщили газете «Ингушетия», членам Российского союза ветеранов Афганистана из республики были вручены грамоты от главы Назрановского района Мусы Муталиева.
Отмечается, что 320 ингушей участвовали в той необъявленной войне, из них 12 свой интернациональный долг выполнили ценой собственных жизней. Не было зафиксировано ни одного случая сдачи в плен или перехода на сторону противника.
Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Этот военный конфликт продолжался в течение 10 лет.