Выборы

В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили предстоящие осенью 2023 года выборы

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В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся муниципальных выборов, которые должны пройти в сентябре текущего года.

В совещании под председательством главы района Амирхана Измайлова приняли участие председатель районного совета депутатов Алихан Барханоев и председатель ТИК района Эсет Хаутиева.

Отмечается, что в ходе мероприятия был сформирован план работы по подготовке и проведению выборов в представительные органы муниципальных образований.

 

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