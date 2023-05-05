В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили предстоящие осенью 2023 года выборы
В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся муниципальных выборов, которые должны пройти в сентябре текущего года.
В совещании под председательством главы района Амирхана Измайлова приняли участие председатель районного совета депутатов Алихан Барханоев и председатель ТИК района Эсет Хаутиева.
Отмечается, что в ходе мероприятия был сформирован план работы по подготовке и проведению выборов в представительные органы муниципальных образований.