В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили предстоящие осенью 2023 года выборы

В совещании под председательством главы района Амирхана Измайлова приняли участие председатель районного совета депутатов Алихан Барханоев и председатель ТИК района Эсет Хаутиева.

Отмечается, что в ходе мероприятия был сформирован план работы по подготовке и проведению выборов в представительные органы муниципальных образований.