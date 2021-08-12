В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили работу по повышению финансовой культуры граждан

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В администрации Назрановского района обсудили работу по повышению финансовой культуры граждан и ответственного отношения к своим финансам, а также проблему размещения рекламы в местах, для этого не предназначенных.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы района Юсуп Измайлов, начальник отдела безопасности и главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля Отделения — НБ Республики Ингушетия ГУ Банка России Ахмед Балаев и Тамара Альдиева.

По словам участников рабочей встречи, ведение нелегальной финансовой деятельности влечет за собой уголовную ответственность.

Отделение — НБ Республики Ингушетия Южного главного управления Банка России организовала работу в целях выявления нелегальных субъектов на финансовом рынке. Консультационную помощь в части определения критериев, позволяющих судить о признаках осуществления организациями нелегальной деятельности на финансовом рынке, можно получить с использованием электронной почты 03Svc_OPDN@cbr. ru; 26office@cbr. ru.

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