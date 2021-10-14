В администрации Назрановского района Ингушетии собралась комиссия по предупреждению ЧС, связанных с использованием бытового газа

В первую очередь участники заседания обсудили меры по обеспечению безопасности для предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с использованием бытового газа, в связи с трагическим происшествием в сельском поселении Кантышево.

Кроме того, были рассмотрены мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду в отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Назрановского района.