В администрации столицы Ингушетии сотрудники АТК провели профилактическое мероприятие

Как сообщает Телеграм-канал муниципалитета, в ходе беседы Балаев рассказал, какие отношения складываются у его детей с учителями и сверстниками, о своем бизнесе, о дальнейших планах в жизни.

«Мы готовы оказывать необходимую помощь со стороны администрации в части трудоустройства, социальной поддержки и материальной помощи», — сказал Аушев

Данная работа проведена в целях социальной адаптации и предупреждения повторной преступности.