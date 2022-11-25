В администрации столицы Ингушетии сотрудники АТК провели профилактическое мероприятие

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Главой администрации Магаса Усманом Аушевым и специалистами антитеррористической комиссии была проведена профилактическая беседа с жителем города Балаевым, который был приговорен к наказанию в виде лишения свободы по нескольким статьям УК России.

Как сообщает Телеграм-канал муниципалитета, в ходе беседы Балаев рассказал, какие отношения складываются у его детей с учителями и сверстниками, о своем бизнесе, о дальнейших планах в жизни.

«Мы готовы оказывать необходимую помощь со стороны администрации в части трудоустройства, социальной поддержки и материальной помощи», — сказал Аушев

Данная работа проведена в целях социальной адаптации и предупреждения повторной преступности.

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