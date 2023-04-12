Призыв

В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили ход призывной кампании

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В администрации Сунженского района обсудили ход призывной кампании и консолидацию сил представителей муниципалитета и военного комиссариата.

Как отметил представитель военкомата, за прошедшие три месяца проведена масштабная работа по цифровизации личных дел потенциальных призывников, также совместно с работниками ВУС района актуализирована база данных.

Кроме того, с текущей весенней кампании повестки будут вручаться не только лично, но и через программу «Госуслуги», документ будет иметь такую же юридическую силу.

Заместитель главы района Беслан Цечоев призвал доводить до населения информацию о том, что для срочников будут созданы все возможные условия для прохождения службы, и что отправлять новобранцев будут в элитные войсковые части, а после года службы — как и ранее, отправятся в запас и вернутся к гражданской жизни. В зону СВО никто не отправится воевать.

 

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