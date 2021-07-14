В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили подготовку к проведению выборов

Председатель территориальной избирательной комиссии Марем Атабаева рассказала коллегам о текущих событиях избирательной кампании и напомнила о первоочередных мероприятиях по подготовке участков к выборам.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, на повестке дня стоят вопросы определения участков с использованием КОИБ, проверки помещений для голосования на предмет пригодности использования, инвентаризации стационарных и переносных ящиков на соответствие установленным стандартам.

Атабаева призвала коллег помнить о необходимости постоянной санитарной защиты и пройти вакцинацию от Covid-19.

Напомним, выборы пройдут в 3 дня (17-19 сентября) — проголосовать можно будет в любой из них.