В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили подготовку к проведению выборов
В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили подготовку к проведению выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного собрания республики.
Председатель территориальной избирательной комиссии Марем Атабаева рассказала коллегам о текущих событиях избирательной кампании и напомнила о первоочередных мероприятиях по подготовке участков к выборам.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, на повестке дня стоят вопросы определения участков с использованием КОИБ, проверки помещений для голосования на предмет пригодности использования, инвентаризации стационарных и переносных ящиков на соответствие установленным стандартам.
Атабаева призвала коллег помнить о необходимости постоянной санитарной защиты и пройти вакцинацию от Covid-19.
Напомним, выборы пройдут в 3 дня (17-19 сентября) — проголосовать можно будет в любой из них.