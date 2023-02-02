В административном округе Назрани Ингушетии заменили ветхий газопровод

Также проложена труба и по улице Аушева в районе 13-й школы. Далее по федеральной программе бесплатной догазификации планируется провести газ по улице Базоркина.

В администрации города напомнили, что главным условием реализации программы является наличие правоустанавливающих документов на домовладение. После подачи заявки, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» проведут газ до каждого дома.