Газоснабжение

В административном округе Назрани Ингушетии заменили ветхий газопровод

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В административном округе Гамурзиевский города Назрани заменили ветхий центральный газопровод протяженностью 400 метров, обеспечивающий голубым топливом более 40 частных домов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии города.

Также проложена труба и по улице Аушева в районе 13-й школы. Далее по федеральной программе бесплатной догазификации планируется провести газ по улице Базоркина.

В администрации города напомнили, что главным условием реализации программы является наличие правоустанавливающих документов на домовладение. После подачи заявки, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» проведут газ до каждого дома.

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