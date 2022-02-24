В аэропорту Ингушетии сообщили об установлении временного режима использования воздушного пространства

Воздушная гавань Ингушетии работает в штатном режиме, 24 февраля произошёл сбой в расписании полётов в связи с поиском авиакомпаниями безопасного маршрута полётов.

На данный момент рейс Москва — Магас авиакомпании «Победа» вылетел из Москвы и прибывает в аэропорт «Магас» ориентировочно в 17:20. Пассажирам принесли извинения за неудобства.