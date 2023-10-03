Учения

В аэропорту «Магас» Ингушетии состоялись учения по ликвидации ЧС

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Накануне дня гражданской обороны в аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова, как и во всех регионах страны, прошла штабная тренировка по гражданской обороне под руководством федерального чрезвычайного ведомства.

Старт мероприятию дал глава МЧС России Александр Куренков в подмосковном Жуковском, отметив, что «государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Главная цель тренировки — это проверка нашей готовности к действиям по предназначению».

«В ходе учения были осуществлены практические отработки: проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуация населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделялось всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления», — отметили в пресс-службе МЧС по региону.

Там подчеркнули, что все службы показали грамотную и слаженную работу.

Напомним, 4 октября отмечается 91-я годовщина со дня образования гражданской обороны России. В современных условиях она решает широкий спектр задач и играет важную роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных катастроф, повышении уровня подготовки населения к действиям при них и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.

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