Учения

В аэропорту «Магас» Ингушетии сотрудники МЧС провели учения

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В аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова сотрудники МЧС по Ингушетии совместно со студентами пожарно-спасательного колледжа, в рамках акции «Комплексная безопасность-2023», провели учения с эвакуацией людей из объектов с массовым пребыванием людей.

В ходе учений, были отработаны вопросы взаимодействия пожарных расчетов с аварийно-спасательными службами аэропорта по тушению возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим. Цель мероприятия — совершенствование навыков и знаний, направленных на эвакуацию при пожаре, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«В ходе учений службы показали грамотную работу. Реагирующие подразделения слажено выполнили свои функции по ликвидации последствий ЧС», — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Сунжа и Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому районам Калой Дарсигов.

Напомним, уже завтра, 7 июня, в 06.40 мск из аэропорта «Магас» сирийской авиакомпании «Fly Daghdad» будет совершен первый авиарейс с 200 паломниками на борту в Джидду. В тот же день вечером в 17:50 мск на святые для мусульман земли отправится второй рейс Boeing 737 900 с таким же количеством людей.

Всего будет совершено 14 авиарейсов. Последний запланирован на 19 июня. За один рейс планируется перевозить 200 человек, в целом — 2,8 тыс. К жителям республики присоединятся паломники из соседних регионов.

Для организации пропуска физических лиц через государственную границу России в аэропорту «Магас» разработана временная технологическая схема, которая согласована и утверждена всеми ответственными ведомствами.

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