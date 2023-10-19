Религия

В аэропорту «Пулково» по инициативе представителя Ингушетии откроют молитвенную комнату для мусульман

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В Международном аэропорту «Пулково», имеющем статус федерального значения, построят небольшое здание площадью 23 квадратных метра для совершения намаза мусульманами, сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

Инициатором соглашения об этом с руководством «воздушных ворот» северной столицы России стал глава Санкт-Петербургской религиозной организации мусульман «Зикр» Магомед Хадзиев.

«Данный религиозный объект представляет особую ценность, в виду того, что мусульмане, находясь на территории международного аэропорта, были вынуждены свои молитвенные обряды, проводить в непредусмотренных для этого местах», — отметили в министерстве.

По словам собеседника издания, благодаря соглашению мусульмане будут иметь возможность совершать намаз в помещении, имеющем все условия. С помощью активистов, изъявивших желание принять участие в финансовой и иной помощи, в скором времени начнется активная работа по строительству столь необходимой комнаты.

«Выражаем особую благодарность Магомеду Хадзиеву за его активную жизненную позицию и ингушскому землячеству, которые принимают участие в этом богоугодном деле», — добавили в Миннаце региона.

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