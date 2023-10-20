В Альтиевском округе Назрани заменили по просьбам граждан ветхую водопроводную трубу

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, проблему с трубой подняли на последнем приеме граждан. Глава города Урусхан Евлоев дал указание принять все необходимые меры и заменить водопроводную трубу в максимально кратчайшие сроки.

«Жители округа пожаловались на то, что из-за ветхости сетей им приходится сталкиваться с отключением воды. Глава Альтиево Муса Хаштыров уже отчитался о завершении работ на улице Колоева — заменена труба протяженностью 90 метров и диаметром 100 мм», — подчеркнули в мэрии города.