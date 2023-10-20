Муниципалитет

В Альтиевском округе Назрани заменили по просьбам граждан ветхую водопроводную трубу

0

Власти Назрани произвели замену ветхой водопроводной трубы в Альтиевском административном округе по просьбе его жителей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, проблему с трубой подняли на последнем приеме граждан. Глава города Урусхан Евлоев дал указание принять все необходимые меры и заменить водопроводную трубу в максимально кратчайшие сроки.

«Жители округа пожаловались на то, что из-за ветхости сетей им приходится сталкиваться с отключением воды. Глава Альтиево Муса Хаштыров уже отчитался о завершении работ на улице Колоева — заменена труба протяженностью 90 метров и диаметром 100 мм», — подчеркнули в мэрии города.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов
Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»
В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей
Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника
Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества
В селе Сурхахи Ингушетии продолжается строительство амбулатории в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В Назрани вывезли самосвалы мусора из ливневок города
Призывники Назрановского района Ингушетии в очередной раз отправились в войска
Полпред Ингушетии в СЗФО принял участие в заседании общественного совета при губернаторе Ленинградской области
В Ингушетии организовали встречу молодежи с успешным предпринимателем
В сентябре текущего года годовая инфляция в Ингушетии ускорилась до 7,1%

Главное

Яндекс.Метрика

 