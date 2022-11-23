Пенсия

В аппарате УПЧ Ингушетии провели прием граждан по правам пенсионеров

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и заместитель управляющего Отделением ПФР по региону Адам Евлоев провели в среду, 23 ноября, совместный прием граждан по правам пенсионеров, сообщает пресс-служба аппарата УПЧ.

«В целях обеспечения прав граждан на социальное и пенсионное обеспечение, Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по республике Адам Евлоев провели совместный прием граждан. В ходе приема обратились 11 пенсионеров, у которых приняты заявления для рассмотрения по существу и даны разъяснения по интересующим их вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный прием является заключительным в ноябре в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров».

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