В аппарате УПЧ Ингушетии провели прием граждан по правам пенсионеров

«В целях обеспечения прав граждан на социальное и пенсионное обеспечение, Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по республике Адам Евлоев провели совместный прием граждан. В ходе приема обратились 11 пенсионеров, у которых приняты заявления для рассмотрения по существу и даны разъяснения по интересующим их вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный прием является заключительным в ноябре в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров».