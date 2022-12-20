В аппарате УПЧ в Ингушетии напомнили о возможности обращения граждан при нарушении их прав

В аппарате ведомства напомнили, что деятельность уполномоченного по правам человека в субъекте России дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека.

«Если ваши права нарушены и вам не удалось их восстановить, вы всегда можете обратиться к УПЧ в Ингушетии с письменной жалобой, содержащей фамилию, имя, отчество, почтовый и (или) электронный адрес, изложение существа решений или действий государственных органов, муниципальных органов, организаций, действующих на территории республики, нарушивших (нарушающих), по вашему мнению, ваши права и свободы. К жалобе должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном или административном порядке», — отметили в информационно-аналитическом секторе УПЧ.

Жалоба может быть подана любым удобным способом, по почтовому адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11, а также по адресу электронной почты: upch_ing@mail. ru.

Кроме того, к уполномоченному можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (963) 172-42-70, а также в ходе его ежедневного личного приема граждан в аппарате УПЧ.